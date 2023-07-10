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Сенатор Святенко: в России учатся около 33 тысяч китайцев

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Председатель комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко рассказала о популярности получения образования в России среди китайских студентов.
Сенатор Святенко: в России учатся около 33 тысяч китайцев
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Об этом сообщает «Парламентская газета».

По словам сенатора, в вузах России обучаются 32,6 тыс. студентов из Китая. Кроме того, спрос на российское образование среди жителей КНР растёт.

«В российских вузах обучаются 32,6 тыс. китайцев. По сравнению с 2020/21 учебным годом их число увеличилось почти на 3 тыс.», — отметила Святенко.

Как уточняется, правительство России увеличило квоты на обучение китайцев в вузах до 1 тыс. мест в 2023—2024 учебном году.

Ранее, как сообщало «Радио 1», в России зафиксировали рост спроса на изучение китайского, арабского и персидского языков.

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