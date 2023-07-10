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Два человека погибли в пожаре в Челябинской области

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Следственный комитет по Челябинской области начал проверку по факту гибели двух людей — мужчины и женщины — при пожаре в частном доме.
Два человека погибли в пожаре в Челябинской области
  • РИА Новости

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.

Ранее, по сообщению телеканала «360», при пожаре в бизнес-центре в Москве погиб один человек.

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