Два человека погибли в пожаре в Челябинской области

Следственный комитет по Челябинской области начал проверку по факту гибели двух людей — мужчины и женщины — при пожаре в частном доме.

РИА Новости

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства. По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём. Ранее, по сообщению телеканала «360», при пожаре в бизнес-центре в Москве погиб один человек.