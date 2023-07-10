Два человека погибли в пожаре в Челябинской области
Следственный комитет по Челябинской области начал проверку по факту гибели двух людей — мужчины и женщины — при пожаре в частном доме.
- РИА Новости
Об этом пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.
Ранее, по сообщению телеканала «360», при пожаре в бизнес-центре в Москве погиб один человек.
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