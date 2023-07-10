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В ЯНАО из горящего многоквартирного дома эвакуировали десять человек

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В посёлке Гыда Тазовского района ЯНАО из горящего многоквартирного дома пожарные спасли десять человек, в том числе шесть взрослых и четырёх детей.
В ЯНАО из горящего многоквартирного дома эвакуировали десять человек
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на окружную противопожарную службу.

«На момент прибытия наблюдалось сильное задымление и густой черный дым из третьего подъезда, что свидетельствует о позднем обращении в пожарную охрану», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее телеканал «360» сообщал, что на севере Москвы из горящего офисного здания спасли семь человек, ещё двое пострадали.

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