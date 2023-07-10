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Почти у половины россиян брак построен на партнёрских отношениях

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Результаты опроса «АльфаСтрахования» показали, что у большинства россиян (47%) брак построен на партнёрских отношениях, у трети — на традиционных, где мужчина работает, а женщина следит за домом и детьми.
Почти у половины россиян брак построен на партнёрских отношениях
  • Gettyimages.ru
  • © Tero Vesalainen

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Вместе с тем опрошенные рассказали, какие факторы позитивно и негативно влияют на брак. Так, большая часть из них считает, что здоровые взаимоотношения (36%) и финансовый достаток (32%) благотворно сказываются на жизни пары.

В свою очередь, измена партнёра (33%), вредные привычки (30%), а также проблемы с финансами (28%) разрушают семейные отношения.

Ранее сайт kp.ru опубликовал результаты опроса, согласно которым в 52% российских семьях существует равноправие между мужем и женой.

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