Почти у половины россиян брак построен на партнёрских отношениях

Результаты опроса «АльфаСтрахования» показали, что у большинства россиян (47%) брак построен на партнёрских отношениях, у трети — на традиционных, где мужчина работает, а женщина следит за домом и детьми.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Вместе с тем опрошенные рассказали, какие факторы позитивно и негативно влияют на брак. Так, большая часть из них считает, что здоровые взаимоотношения (36%) и финансовый достаток (32%) благотворно сказываются на жизни пары.

В свою очередь, измена партнёра (33%), вредные привычки (30%), а также проблемы с финансами (28%) разрушают семейные отношения.

Ранее сайт kp.ru опубликовал результаты опроса, согласно которым в 52% российских семьях существует равноправие между мужем и женой.