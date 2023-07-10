Сенатор Косачёв рассказал о целях визита российской делегации в КНР

Заместитель председателя Совфеда Константин Косачёв рассказал о целях визита в Китай делегации сенаторов, федеральных и региональных депутатов, а также представителей ряда российских регионов под руководством Валентины Матвиенко. Официальный визит проходит с 9 по 12 июля.

Есть несколько целей — формальных и неформальных, текущих и стратегических, сообщил он в интервью «Парламентской газете».

Самая очевидная — углубление межпарламентского диалога между странами, отметил сенатор. По его словам, это часть общей стратегии расширения и углубления двусторонних связей в различных сферах между двумя партнёрскими странами.

«Коль скоро мы говорим о стратегическом партнёрстве, оно должно, во-первых, институциализироваться, то есть воплощаться в конкретные договоры, механизмы, площадки. И во-вторых, быть живым, динамичным, непрерывным, то есть работать в режиме постоянного диалога, который мы поддерживаем и нашим визитом», — сказал Косачёв.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что представители 26 столичных туркомпаний в июне посетили с бизнес-миссией крупнейшие мегаполисы Китая, чтобы обсудить возможности сотрудничества.