Сенатор Косачёв рассказал о целях визита российской делегации в КНР
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Есть несколько целей — формальных и неформальных, текущих и стратегических, сообщил он в интервью «Парламентской газете».
Самая очевидная — углубление межпарламентского диалога между странами, отметил сенатор. По его словам, это часть общей стратегии расширения и углубления двусторонних связей в различных сферах между двумя партнёрскими странами.
«Коль скоро мы говорим о стратегическом партнёрстве, оно должно, во-первых, институциализироваться, то есть воплощаться в конкретные договоры, механизмы, площадки. И во-вторых, быть живым, динамичным, непрерывным, то есть работать в режиме постоянного диалога, который мы поддерживаем и нашим визитом», — сказал Косачёв.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что представители 26 столичных туркомпаний в июне посетили с бизнес-миссией крупнейшие мегаполисы Китая, чтобы обсудить возможности сотрудничества.