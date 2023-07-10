Аналитики напомнили о последствиях встречи с морским ежом в Египте

Специалисты СК «Росгосстрах» рассказали, какие болезни распространены в странах, популярных среди российских туристов, а также какие травмы там можно получить.

Об этом сообщает «Российская газета».

Так, в Индии, Таиланде, на Бали, в Камбодже и Малайзии у туристов чаще всего возникает гастроэнтерит. Это объясняется специфической едой, жарой и пренебрежением санитарными нормами.

В Индонезии, Таиланде и на Бали отдыхающие часто получают травмы, что объясняется популярностью мопедов и отсутствием должного регулирования движения.

Отдельно можно выделить и Египет. Здесь туристы могут получить травму стоп (или других частей тела), столкнувшись с морским ежом.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил, что в России нет риска эпидемического распространения сибирской язвы.