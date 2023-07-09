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В Татарстане девочка утонула из-за падения на неё мальчика с тарзанки

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В Казани утонула девочка из-за того, что на неё упал мальчик, прыгнувший с тарзанки.
В Татарстане девочка утонула из-за падения на неё мальчика с тарзанки
  • © РИА Новости / Виталий Белоусов

Как сообщает главное управление МЧС России по Татарстану, происшествие случилось днём 9 июля на озере Средний Кабан.

По данным ведомства, водолазы из поисково-спасательной группы уже нашли тело погибшей. Скончавшуюся девочку 2008 года рождения достали с трёхметровой глубины в 10 метрах от берега.

Агентство РИА Новости со ссылкой на СК отмечает, что по факту происшествия проводится проверка.

Ранее в реке Ушаковке у моста нашли тело полуторагодовалой девочки, пропавшей месяц назад в Иркутске.

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