В Татарстане девочка утонула из-за падения на неё мальчика с тарзанки
- © РИА Новости / Виталий Белоусов
Как сообщает главное управление МЧС России по Татарстану, происшествие случилось днём 9 июля на озере Средний Кабан.
По данным ведомства, водолазы из поисково-спасательной группы уже нашли тело погибшей. Скончавшуюся девочку 2008 года рождения достали с трёхметровой глубины в 10 метрах от берега.
Агентство РИА Новости со ссылкой на СК отмечает, что по факту происшествия проводится проверка.
Ранее в реке Ушаковке у моста нашли тело полуторагодовалой девочки, пропавшей месяц назад в Иркутске.