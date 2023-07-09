Кабмин: расходы страховщиков по льготной ипотеке в новых регионах частично компенсируют

Расходы страховых компаний в России по льготной ипотеке в новых регионах частично компенсируют.

Об этом сообщает правительство России в Telegram.

«Правительство утвердило постановление о частичной компенсации расходов страховых компаний, участвующих в программе льготной ипотеки в новых регионах», — сказано в заявлении.

Отмечается, что расходы страховых компаний, участвующих в программе льготной ипотеки в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, компенсирует государство.

6 июля глава российского кабмина Михаил Мишустин сообщил об увеличении максимального размера льготного кредита по сельской ипотеке до 6 млн рублей.