Кабмин: расходы страховщиков по льготной ипотеке в новых регионах частично компенсируют
- РИА Новости
Об этом сообщает правительство России в Telegram.
«Правительство утвердило постановление о частичной компенсации расходов страховых компаний, участвующих в программе льготной ипотеки в новых регионах», — сказано в заявлении.
Отмечается, что расходы страховых компаний, участвующих в программе льготной ипотеки в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, компенсирует государство.
6 июля глава российского кабмина Михаил Мишустин сообщил об увеличении максимального размера льготного кредита по сельской ипотеке до 6 млн рублей.