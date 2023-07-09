Во время отдыха на пляже в Азове умер 16-летний парень
Об этом информирует Rostov.ru.
Отмечается, что в тот день парень участвовал в спарринге. Что стало причиной смерти, пока не известно.
«Едва юноша снял перчатки, как потерял сознание и упал», — говорится в сообщении.
По данным издания, тело подростка отправили на экспертизу.
Ранее в Красноярском крае организовали проверку после гибели подростка под бетонной конструкцией.
Также сообщалось, что от удара током во время ремонта домашнего компьютера в Омске умер подросток.