Во время отдыха на пляже в Азове умер 16-летний парень

В Азове 16-летний юноша умер во время отдыха на городском пляже.

Об этом информирует Rostov.ru.

Отмечается, что в тот день парень участвовал в спарринге. Что стало причиной смерти, пока не известно.

«Едва юноша снял перчатки, как потерял сознание и упал», — говорится в сообщении.

По данным издания, тело подростка отправили на экспертизу.

Ранее в Красноярском крае организовали проверку после гибели подростка под бетонной конструкцией.

Также сообщалось, что от удара током во время ремонта домашнего компьютера в Омске умер подросток.