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Кабмин выделил средства на создание противопожарного подразделения в селе в Алтае

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Российское правительство поручило выделить в 2023 году средства на создание подразделения противопожарной службы в селе Алтайского края.
Кабмин выделил средства на создание противопожарного подразделения в селе в Алтае
  • РИА Новости

«Выделить Минфину России в 2023 году на предоставление бюджету Республики Алтай дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов России в рамках государственной программы России «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами», — говорится в соответствующем распоряжении на официальном интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что высшему исполнительному органу Республики Алтай поручено направить выделенные средства на создание подразделения противопожарной службы на территории Манжерокского сельского поселения.

Ранее сайт kp.ru сообщил, что в Якутии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров.

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