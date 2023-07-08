Кабмин выделил средства на создание противопожарного подразделения в селе в Алтае

Российское правительство поручило выделить в 2023 году средства на создание подразделения противопожарной службы в селе Алтайского края.

«Выделить Минфину России в 2023 году на предоставление бюджету Республики Алтай дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов России в рамках государственной программы России «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами», — говорится в соответствующем распоряжении на официальном интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что высшему исполнительному органу Республики Алтай поручено направить выделенные средства на создание подразделения противопожарной службы на территории Манжерокского сельского поселения.

Ранее сайт kp.ru сообщил, что в Якутии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров.