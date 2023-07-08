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Кириенко: для российской молодёжи важны патриотизм, самореализация и семья

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Патриотизм, возможность реализовать себя и семья являются важными для российской молодёжи ценностями, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
Кириенко: для российской молодёжи важны патриотизм, самореализация и семья
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Я считаю, что у нас замечательное поколение растёт. Вот постоянно же проводятся социологические исследования, что для подрастающего поколения важно, и меня очень радует, что для них очень важна ценность патриотизма, ценность семьи», — цитирует ТАСС Кириенко.

Он также отметил важность ценности самореализации для современной молодёжи.

Ранее Кириенко заявил, что сила России заключается в её традициях и корнях.

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