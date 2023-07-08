Роспотребнадзор: причиной отравления детей на Урале стала интоксикация от алкоголя

Пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловскому краю заявила, что причиной отравления детей в Первоуральске стали не напитки, а интоксикация от выпитого алкоголя.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на заявление ведомства.

«Причиной отравления стали не напитки, а интоксикация в результате попадания спиртосодержащей продукции в детский организм. На сегодняшний день все пострадавшие выписаны из больницы», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, анализ алкоголя показал, что он соответствуют удовлетворительным показателям безопасности, лишь в одном пивном напитке был обнаружен незаявленный в составе краситель.

Ранее стало известно, что десять подростков были доставлены в педиатрическое отделение Детской городской больницы Первоуральска в Свердловской области из-за употребления алкоголя.

Прокуратура Первоуральска начала проверку по делу об отравлении детей алкоголем.