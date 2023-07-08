Боснийский футболист «Фенербахче» Джеко вылетел на турнир в Санкт-Петербурге с командой

Боснийский нападающий турецкого «Фенербахче» Эдин Джеко вошёл в состав команды, отправившейся на международный товарищеский турнир в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте футбольного клуба.

По информации СМИ, Джеко и ещё ряд легионеров отказываются ехать на турнир в Санкт-Петербург.

Турнир Кубок PARI Премьер в Санкт-Петербурге пройдёт с 1 по 15 июля. В нём примут участие «Фенербахче» (Турция), «Нефтчи» (Азербайджан), «Црвена звезда» (Сербия) и «Зенит».

Ранее полузащитник «Зенита» Эдуардо Ду Кейрос высказался о поражении команды в матче Кубка PARI Премьер с «Црвена звезда».