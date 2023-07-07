Один из пострадавших при взрыве на заводе «Промсинтез» находится в тяжёлом состоянии

Состояние одного из пострадавших на заводе «Промсинтез» в Чапаевске Самарской области оценивается как тяжёлое.

«Двое пострадавших госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Их состояние оценивается как крайне тяжёлое и средней степени тяжести», — сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава региона.

Ранее стало известно, что шесть человек погибли и двое пострадали в результате взрыва на заводе «Промсинтез» в Самарской области.

Как сообщили в экстренных службах, взрыв произошёл во время проведения ремонтных работ.

Прокуратура начала проверку по факту происшествия.