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Один из пострадавших при взрыве на заводе «Промсинтез» находится в тяжёлом состоянии

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Состояние одного из пострадавших на заводе «Промсинтез» в Чапаевске Самарской области оценивается как тяжёлое.
Один из пострадавших при взрыве на заводе «Промсинтез» находится в тяжёлом состоянии
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Двое пострадавших госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Их состояние оценивается как крайне тяжёлое и средней степени тяжести», — сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава региона.

Ранее стало известно, что шесть человек погибли и двое пострадали в результате взрыва на заводе «Промсинтез» в Самарской области.

Как сообщили в экстренных службах, взрыв произошёл во время проведения ремонтных работ.

Прокуратура начала проверку по факту происшествия.

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