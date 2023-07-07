Один из пострадавших при взрыве на заводе «Промсинтез» находится в тяжёлом состоянии
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«Двое пострадавших госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Их состояние оценивается как крайне тяжёлое и средней степени тяжести», — сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава региона.
Ранее стало известно, что шесть человек погибли и двое пострадали в результате взрыва на заводе «Промсинтез» в Самарской области.
Как сообщили в экстренных службах, взрыв произошёл во время проведения ремонтных работ.
Прокуратура начала проверку по факту происшествия.