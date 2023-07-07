Мантуров осмотрел в технополисе «ЭРА» новые российские роботизированные транспортёры

Зампредседателя правительства — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и первый замминистра обороны России Руслан Цаликов ознакомились с последними научными разработками Военного инновационного технополиса (ВИТ) «ЭРА» в Анапе.

Во время рабочей поездки руководителям представили линейку лёгких роботизированных транспортёров отечественной разработки, которые обладают высокой мобильностью, проходимостью и автономностью.

Эти образцы могут осуществлять доставку провианта и боеприпасов в районы непосредственной близости к линии боевого соприкосновения, а также осуществлять эвакуацию раненых.

Разработка, выполняемая наукоградом вместе с предприятием — участником ВИТ «ЭРА», благодаря дистанционному управлению позволит выполнять боевые задачи без угроз для жизни экипажа.

Также были продемонстрированы новые решения в сфере защитных изделий для техники и военной экипировки. Благодаря внедрению в производство новой технологии планируется получить текстиль с экранирующими тепловое излучение свойствами и защитой от электромагнитного излучения.

После осмотра прошло заседание совета технополиса «ЭРА» под председательством Мантурова, где три новые компании получили сертификаты, подтверждающие статус участника иннограда.

Кроме того, совет обсудил перспективы реализации на площадке ВИТ «ЭРА» совместных с Фондом перспективных исследований проектов.

В марте Руслан Цаликов и генерал армии Павел Попов совместно с Денисом Мантуровым проинспектировали Военный инновационный технополис «Эра» в Анапе.