Медведев призвал просчитать все угрозы и риски для России

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе заседания рабочей группы ВПК призвал провести анализ востребованных вооружений для армии и просчитать все угрозы.

«Нужно просчитывать все возможные риски, все угрозы, которые существуют, и определяться, какое вооружение и средства поражения, в каких объёмах будут дополнительно востребованы в ближайшей перспективе», — цитирует его ТАСС.

По словам Медведева, необходимо создать надёжную систему ПВО в зоне спецоперации по мере поставок Киеву оружия НАТО.

Ранее он заявил, что СВО закончится за несколько дней, если Запад перестанет поставлять оружие Киеву.