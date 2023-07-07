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Медведев призвал просчитать все угрозы и риски для России

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе заседания рабочей группы ВПК призвал провести анализ востребованных вооружений для армии и просчитать все угрозы.
Медведев призвал просчитать все угрозы и риски для России
  • РИА Новости

«Нужно просчитывать все возможные риски, все угрозы, которые существуют, и определяться, какое вооружение и средства поражения, в каких объёмах будут дополнительно востребованы в ближайшей перспективе», — цитирует его ТАСС.

По словам Медведева, необходимо создать надёжную систему ПВО в зоне спецоперации по мере поставок Киеву оружия НАТО.

Ранее он заявил, что СВО закончится за несколько дней, если Запад перестанет поставлять оружие Киеву.

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