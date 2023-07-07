Медведев призвал просчитать все угрозы и риски для России
- РИА Новости
«Нужно просчитывать все возможные риски, все угрозы, которые существуют, и определяться, какое вооружение и средства поражения, в каких объёмах будут дополнительно востребованы в ближайшей перспективе», — цитирует его ТАСС.
По словам Медведева, необходимо создать надёжную систему ПВО в зоне спецоперации по мере поставок Киеву оружия НАТО.
Ранее он заявил, что СВО закончится за несколько дней, если Запад перестанет поставлять оружие Киеву.