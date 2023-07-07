Половина россиян заявили, что в их семьях царит равноправие
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По словам 21% опрошенных, у них в семье патриархат и все самые важные решения принимает муж.
В 10% семей главой дома является женщина. Как утверждают ещё 8% респондентов, в их семье командует тот, у кого сильнее характер.
По 3% россиян заявили, что в их семье главным считается самый старший член семьи; тот, кто работает или больше зарабатывает; тот, кто ведёт домашнее хозяйство.
Исследование проходило в соцсетях и мессенджерах. Его участниками стали 9,7 тыс. пользователей.
Ранее сайт «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области в 2022 году зарегистрировали 9693 брака, это максимальный показатель за десятилетие и на 24,6% больше, чем в 2021-м.