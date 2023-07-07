На капремонт школ Ставрополья направили более 3,5 млрд рублей в 2023 году

На капитальный ремонт школ Ставропольского края направили более 3,5 млрд рублей в 2023 году. В 31 учреждении обновление будет завершено к 1 сентября.

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Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на региональное правительство. «Наша задача — добиться максимального включения в президентскую программу школ нашего края. Охват должен только расти. При этом необходимы чёткое планирование работ, контроль качества и сроков выполнения», — заявил губернатор Владимир Владимиров. Ранее, по сообщениям RIA56, в Оренбуржье на торжественные линейки вышли 22,6 тыс. девятиклассников.