На капремонт школ Ставрополья направили более 3,5 млрд рублей в 2023 году
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Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на региональное правительство.
«Наша задача — добиться максимального включения в президентскую программу школ нашего края. Охват должен только расти. При этом необходимы чёткое планирование работ, контроль качества и сроков выполнения», — заявил губернатор Владимир Владимиров.
Ранее, по сообщениям RIA56, в Оренбуржье на торжественные линейки вышли 22,6 тыс. девятиклассников.