Депутат Хамзаев заявил, что нужно ужесточить наказание за спаивание детей

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, руководитель проекта «Трезвая Россия» Бийсултан Хамзаев заявил, что нужно ввести уголовную ответственность за покупку алкоголя несовершеннолетним.

Существующие нормы наказания за покупку спиртных напитков подросткам, т. е. штраф в размере 3—5 тыс. рублей, не работают, заявил депутат в беседе с URA.RU.

«Если мы не выстроим более конкретную уголовную ответственность в этой части, то и дальше будут такие эпизоды», — отметил Бийсултан Хамзаев.

Ранее Общественная служба новостей сообщила, что в Свердловской области после употребления спиртного госпитализировали десять подростков.