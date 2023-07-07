Депутат Хамзаев заявил, что нужно ужесточить наказание за спаивание детей
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Существующие нормы наказания за покупку спиртных напитков подросткам, т. е. штраф в размере 3—5 тыс. рублей, не работают, заявил депутат в беседе с URA.RU.
«Если мы не выстроим более конкретную уголовную ответственность в этой части, то и дальше будут такие эпизоды», — отметил Бийсултан Хамзаев.
Ранее Общественная служба новостей сообщила, что в Свердловской области после употребления спиртного госпитализировали десять подростков.