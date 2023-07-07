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В Ставропольском крае отметят 220-летие Кавказских Минеральных Вод

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Министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Андрей Толбатов заявил, что в регионе отметят 220-летие Кавказских Минеральных Вод. Запланированы различные праздничные мероприятия.
В Ставропольском крае отметят 220-летие Кавказских Минеральных Вод
  • Gettyimages.ru
  • © doble.d

Об этом сообщает newstracker.ru.

«Мы 220 лет стоим на оздоровлении всей страны и не только страны. Хочу поблагодарить глав муниципалитетов, которые активно в этом участвуют, понимают, что таким образом они создают не просто туристический поток, они создают качественную среду, в которую люди потом стремятся вернуться», — сказал Толбатов.

В частности, мероприятия в честь юбилея пройдут в Кисловодске, Железноводске и Ессентуках.

Ранее «Янтарный край» сообщил, что Калининградскую область в январе — мае 2023 года посетили 650 тыс. человек.

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