В Ставропольском крае отметят 220-летие Кавказских Минеральных Вод
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Об этом сообщает newstracker.ru.
«Мы 220 лет стоим на оздоровлении всей страны и не только страны. Хочу поблагодарить глав муниципалитетов, которые активно в этом участвуют, понимают, что таким образом они создают не просто туристический поток, они создают качественную среду, в которую люди потом стремятся вернуться», — сказал Толбатов.
В частности, мероприятия в честь юбилея пройдут в Кисловодске, Железноводске и Ессентуках.
Ранее «Янтарный край» сообщил, что Калининградскую область в январе — мае 2023 года посетили 650 тыс. человек.