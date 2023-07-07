В Петербурге депутаты поддержали идею создания Дня ленинградского телевидения

В Санкт-Петербурге депутаты поддержали идею создания праздника, посвящённого ленинградскому телевидению.

Как сообщает «Петербургский дневник», ленинградскому телевидению исполнилось 85 лет. Поэтому создание праздника поддерживают представители властей.

«На мой взгляд, ленинградское телевидение заслуживает не только праздника. Давайте придумаем, что мы можем сделать сейчас, чтобы ему помочь, чтобы оно продолжало быть таким же удивительным», — сообщила актриса и депутат законодательного собрания Петербурга Анастасия Мельникова.

«Нужно сделать так, чтобы наши современные передачи перестали быть бледными копиями того, что производится на других каналах, надо, чтобы их вновь показывали на федеральном телевидении. Тогда и можно будет учреждать праздник», — добавила актриса и депутат Госдумы Елена Драпеко.

Ранее, по сообщению Общественной службы новостей, депутат Государственной думы, председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что 1 июля должно официально стать Днём всех ветеранов боевых действий.