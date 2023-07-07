Узнать больше

В Петербурге депутаты поддержали идею создания Дня ленинградского телевидения

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге депутаты поддержали идею создания праздника, посвящённого ленинградскому телевидению.
В Петербурге депутаты поддержали идею создания Дня ленинградского телевидения
  • Gettyimages.ru
  • © Jon Hicks

Как сообщает «Петербургский дневник», ленинградскому телевидению исполнилось 85 лет. Поэтому создание праздника поддерживают представители властей.

«На мой взгляд, ленинградское телевидение заслуживает не только праздника. Давайте придумаем, что мы можем сделать сейчас, чтобы ему помочь, чтобы оно продолжало быть таким же удивительным», — сообщила актриса и депутат законодательного собрания Петербурга Анастасия Мельникова.

«Нужно сделать так, чтобы наши современные передачи перестали быть бледными копиями того, что производится на других каналах, надо, чтобы их вновь показывали на федеральном телевидении. Тогда и можно будет учреждать праздник», — добавила актриса и депутат Госдумы Елена Драпеко.

Ранее, по сообщению Общественной службы новостей, депутат Государственной думы, председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что 1 июля должно официально стать Днём всех ветеранов боевых действий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить