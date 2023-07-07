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Экзамен по вождению в Москве сдали с первого раза только четверть кандидатов

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Начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Александр Быков заявил, что экзамен по вождению в столице сдали с первого раза только четверть претендентов.
Экзамен по вождению в Москве сдали с первого раза только четверть кандидатов
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

Новые правила вступили в силу с 1 апреля 2021 года. Будущие водители выполняют манёвры непосредственно в условиях дорожного движения.

«Теперь экзамен сдаётся в условиях уличной дорожной сети с малой интенсивностью трафика, где можно с наименьшими рисками протестировать кандидата в водители», — отметил Быков в беседе с «Вечерней Москвой».

За первые шесть месяцев 2023 года теоретический экзамен с первого раза сдали 68% кандидатов, а практический экзамен — только 25%.

Ранее адвокат Ольга Сулим в беседе с Общественной службой новостей рассказала о способах защиты автомобиля от угона.

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