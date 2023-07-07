Экзамен по вождению в Москве сдали с первого раза только четверть кандидатов
- РИА Новости
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Новые правила вступили в силу с 1 апреля 2021 года. Будущие водители выполняют манёвры непосредственно в условиях дорожного движения.
«Теперь экзамен сдаётся в условиях уличной дорожной сети с малой интенсивностью трафика, где можно с наименьшими рисками протестировать кандидата в водители», — отметил Быков в беседе с «Вечерней Москвой».
За первые шесть месяцев 2023 года теоретический экзамен с первого раза сдали 68% кандидатов, а практический экзамен — только 25%.
Ранее адвокат Ольга Сулим в беседе с Общественной службой новостей рассказала о способах защиты автомобиля от угона.