Экзамен по вождению в Москве сдали с первого раза только четверть кандидатов

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Александр Быков заявил, что экзамен по вождению в столице сдали с первого раза только четверть претендентов.

Новые правила вступили в силу с 1 апреля 2021 года. Будущие водители выполняют манёвры непосредственно в условиях дорожного движения.

«Теперь экзамен сдаётся в условиях уличной дорожной сети с малой интенсивностью трафика, где можно с наименьшими рисками протестировать кандидата в водители», — отметил Быков в беседе с «Вечерней Москвой».

За первые шесть месяцев 2023 года теоретический экзамен с первого раза сдали 68% кандидатов, а практический экзамен — только 25%.

Ранее адвокат Ольга Сулим в беседе с Общественной службой новостей рассказала о способах защиты автомобиля от угона.