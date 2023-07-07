В Ленинградской области обучили 250 специалистов бережливых технологий
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Об этом сообщает «Агентство Бизнес Новостей».
Направление бережливых технологий подразумевает улучшение качества производства с минимальными затратами.
В следующем году область планирует выпустить до 1,5 тыс. специалистов в этой сфере, а также внедрить данное направление в программу образовательных учреждений других регионов.
Ранее, по сообщению Общественной службы новостей, министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что с 1 сентября в школах появятся единые школьные программы по всем предметам.