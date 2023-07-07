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В Ленинградской области обучили 250 специалистов бережливых технологий

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В Ленинградской области Кировский политехнический техникум и Волховский многопрофильный техникум выпустили 250 специалистов по направлению «Бережливое производство».
В Ленинградской области обучили 250 специалистов бережливых технологий
  • Gettyimages.ru
  • © Boris Jovanovic

Об этом сообщает «Агентство Бизнес Новостей».

Направление бережливых технологий подразумевает улучшение качества производства с минимальными затратами.

В следующем году область планирует выпустить до 1,5 тыс. специалистов в этой сфере, а также внедрить данное направление в программу образовательных учреждений других регионов.

Ранее, по сообщению Общественной службы новостей, министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что с 1 сентября в школах появятся единые школьные программы по всем предметам.

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