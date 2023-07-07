После нападения на адвоката Пономарёву в Подмосковье возбуждено уголовное дело
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова потерпевшей.
«Я обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», — уточнила адвокат.
Она отметила, что является специальным объектом преступления, поэтому обратится с делом в Следственный комитет России.
Ранее сообщалось, что Пономарёва связывает нападение со своей профессиональной деятельностью. По её словам, ей поступали угрозы в мессенджерах.
Также стало известно, что после нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне возбуждено уголовное дело.