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Терапевт Драпкина: во время отравления приём некоторых лекарств противопоказан

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Профессор, академик РАН, заслуженный врач России, терапевт Оксана Драпкина предупредила, что летом возрастает риск отравлений, а также рассказала, что делать, если это произошло, и чего делать точно не стоит.
Терапевт Драпкина: во время отравления приём некоторых лекарств противопоказан
  • Gettyimages.ru
  • © Marko Geber

«Основное лечение — это питьё воды или специальных растворов для регидратации. Их надо принимать небольшими порциями, но часто — примерно каждые десять минут по столовой ложке», — сообщила врач в разговоре с сайтом kp.ru.

Также, по её словам, разрешён приём сорбентов, которые способствуют выведению токсинов из организма.

При этом нельзя принимать противодиарейные и противорвотные препараты, это может привести к ухудшению состояния, сказала Драпкина.

В первые сутки после отравления следует ограничиться питьём, со вторых суток можно принимать пищу: куриный бульон, белые сухари, рисовую кашу на воде, кисель или крепкий чай, подытожила терапевт.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил, что в России нет риска эпидемического распространения сибирской язвы.

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