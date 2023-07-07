Терапевт Драпкина: во время отравления приём некоторых лекарств противопоказан
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«Основное лечение — это питьё воды или специальных растворов для регидратации. Их надо принимать небольшими порциями, но часто — примерно каждые десять минут по столовой ложке», — сообщила врач в разговоре с сайтом kp.ru.
Также, по её словам, разрешён приём сорбентов, которые способствуют выведению токсинов из организма.
При этом нельзя принимать противодиарейные и противорвотные препараты, это может привести к ухудшению состояния, сказала Драпкина.
В первые сутки после отравления следует ограничиться питьём, со вторых суток можно принимать пищу: куриный бульон, белые сухари, рисовую кашу на воде, кисель или крепкий чай, подытожила терапевт.
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