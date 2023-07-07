Тренер Юркова: макияж и духи во время занятия спортом небезопасны для кожи
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Сильный парфюм может доставлять дискомфорт не только окружающим, но и вашей коже, объяснила специалист в беседе с «Газетой.Ru».
По словам Юрковой, при обильном потоотделении во время тренировок духи могут вызвать раздражение.
Кроме того, использование макияжа также может повредить коже, добавила эксперт. При интенсивных тренировках расширяются поры и тональный крем может их забить.
Ранее, по сообщению Общественной службы новостей, фитнес-эксперт Приходько посоветовал делать приседания с резинкой для похудения.