Тренер Юркова: макияж и духи во время занятия спортом небезопасны для кожи

Мастер-тренер направления групповых программ XFIT Анастасия Юркова рассказала, как может навредить использование парфюма и макияжа во время спортивных тренировок.

Сильный парфюм может доставлять дискомфорт не только окружающим, но и вашей коже, объяснила специалист в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Юрковой, при обильном потоотделении во время тренировок духи могут вызвать раздражение.

Кроме того, использование макияжа также может повредить коже, добавила эксперт. При интенсивных тренировках расширяются поры и тональный крем может их забить.

Ранее, по сообщению Общественной службы новостей, фитнес-эксперт Приходько посоветовал делать приседания с резинкой для похудения.