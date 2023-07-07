На региональных трассах Челябинской области ограничат проезд большегрузов 8 и 9 июля

Дороги регионального значения в Челябинской области будут частично закрыты для большегрузов 8 и 9 июля.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Минтранс.

«В связи с прогнозируемой дневной температурой воздуха +33...+38 °С вводится временное ограничение движения для транспорта, осуществляющего перевозку тяжеловесных грузов по спецразрешениям на автодорогах регионального значения с усовершенствованным покрытием. Ограничения будут действовать 8 и 9 июля с 08:00 до 20:00», — заявили в пресс-службе министерства.

Запрет на движение большегрузов по федеральным трассам введён с 7 июля. Он продлится 8 и 9 июля, но с другим графиком — ограничения действуют с 12:00.

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