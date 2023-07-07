Узнать больше

На региональных трассах Челябинской области ограничат проезд большегрузов 8 и 9 июля

Короткая ссылка
Дороги регионального значения в Челябинской области будут частично закрыты для большегрузов 8 и 9 июля.
На региональных трассах Челябинской области ограничат проезд большегрузов 8 и 9 июля
  • Gettyimages.ru
  • © Martin Barraud

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Минтранс.

«В связи с прогнозируемой дневной температурой воздуха +33...+38 °С вводится временное ограничение движения для транспорта, осуществляющего перевозку тяжеловесных грузов по спецразрешениям на автодорогах регионального значения с усовершенствованным покрытием. Ограничения будут действовать 8 и 9 июля с 08:00 до 20:00», — заявили в пресс-службе министерства.

Запрет на движение большегрузов по федеральным трассам введён с 7 июля. Он продлится 8 и 9 июля, но с другим графиком — ограничения действуют с 12:00.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщило, что в Крыму в ближайшие выходные ожидаются сильные дожди и шквалистый ветер, также возможен град.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить