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В Нижегородской области 10 выпускников набрали 200 баллов на ЕГЭ по двум предметам

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Десять выпускников школ в Нижегородской области набрали максимальное количество баллов на ЕГЭ сразу по двум предметам.
В Нижегородской области 10 выпускников набрали 200 баллов на ЕГЭ по двум предметам
  • РИА Новости

Об этом пишет newsnn.ru со ссылкой на местное правительство.

Набрать 200 баллов за два предмета удалось ученикам из Советского, Автозаводского, Сормовского и Приокского районов Нижнего Новгорода, а также выпускникам из Городецкого и Павловского округов.

100-балльники также есть в Дзержинске, Сарове и Кулебаках.

Ранее, по сообщениям RIA56, в Оренбуржье на торжественные линейки вышли 22,6 тыс. девятиклассников.

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