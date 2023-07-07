В Нижегородской области 10 выпускников набрали 200 баллов на ЕГЭ по двум предметам

Десять выпускников школ в Нижегородской области набрали максимальное количество баллов на ЕГЭ сразу по двум предметам.

Об этом пишет newsnn.ru со ссылкой на местное правительство.

Набрать 200 баллов за два предмета удалось ученикам из Советского, Автозаводского, Сормовского и Приокского районов Нижнего Новгорода, а также выпускникам из Городецкого и Павловского округов.

100-балльники также есть в Дзержинске, Сарове и Кулебаках.

Ранее, по сообщениям RIA56, в Оренбуржье на торжественные линейки вышли 22,6 тыс. девятиклассников.