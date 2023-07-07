В Нижегородской области 10 выпускников набрали 200 баллов на ЕГЭ по двум предметам
- РИА Новости
Об этом пишет newsnn.ru со ссылкой на местное правительство.
Набрать 200 баллов за два предмета удалось ученикам из Советского, Автозаводского, Сормовского и Приокского районов Нижнего Новгорода, а также выпускникам из Городецкого и Павловского округов.
100-балльники также есть в Дзержинске, Сарове и Кулебаках.
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