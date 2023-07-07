Ставрополье приняло 3,8 млн туристов с начала года
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«Большая часть — это, конечно, курорты Кавказских Минеральных Вод (КМВ). Но при этом увеличение потока идёт и по части Ставрополя», — сказал Толбатов в беседе с newstracker.ru.
По его словам, если раньше в Ставрополе был распространён в основном бизнес-туризм, то в настоящее время стал занимать прочные позиции туризм медицинский.
«Из соседних республик люди едут на оздоровление не только на КМВ, но и в локации города Ставрополя», — добавил он.
Ранее «Янтарный край» сообщил, что Калининградскую область в январе — мае 2023 года посетили 650 тыс. человек.