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Ставрополье приняло 3,8 млн туристов с начала года

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Министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Андрей Толбатов заявил, что регион принял 3,8 млн туристов с начала 2023 года. Турпоток вырос на 20% по сравнению с 2022 годом.
Ставрополье приняло 3,8 млн туристов с начала года
  • Gettyimages.ru
  • © ThamKC

«Большая часть — это, конечно, курорты Кавказских Минеральных Вод (КМВ). Но при этом увеличение потока идёт и по части Ставрополя», — сказал Толбатов в беседе с newstracker.ru.

По его словам, если раньше в Ставрополе был распространён в основном бизнес-туризм, то в настоящее время стал занимать прочные позиции туризм медицинский.

«Из соседних республик люди едут на оздоровление не только на КМВ, но и в локации города Ставрополя», — добавил он.

Ранее «Янтарный край» сообщил, что Калининградскую область в январе — мае 2023 года посетили 650 тыс. человек.

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