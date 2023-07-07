Узнать больше

Полиция Свердловской области нашла девушку, купившую алкоголь детям

Короткая ссылка
Полиция Свердловской области установила личность девушки, которая купила алкоголь подросткам под Первоуральском.
Полиция Свердловской области нашла девушку, купившую алкоголь детям
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК России по региону.

«Её нашли, опрашивают», — сказано в материале.

Ранее стало известно, что десять подростков были доставлены в педиатрическое отделение Детской городской больницы Первоуральска в Свердловской области из-за употребления алкоголя.

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области занимается выявлением причин отравления детей алкоголем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить