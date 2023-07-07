Полиция Свердловской области нашла девушку, купившую алкоголь детям

Полиция Свердловской области установила личность девушки, которая купила алкоголь подросткам под Первоуральском.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК России по региону.

«Её нашли, опрашивают», — сказано в материале.

Ранее стало известно, что десять подростков были доставлены в педиатрическое отделение Детской городской больницы Первоуральска в Свердловской области из-за употребления алкоголя.

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области занимается выявлением причин отравления детей алкоголем.