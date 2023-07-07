Полиция Свердловской области нашла девушку, купившую алкоголь детям
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК России по региону.
«Её нашли, опрашивают», — сказано в материале.
Ранее стало известно, что десять подростков были доставлены в педиатрическое отделение Детской городской больницы Первоуральска в Свердловской области из-за употребления алкоголя.
Управление Роспотребнадзора по Свердловской области занимается выявлением причин отравления детей алкоголем.