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Работа ОЭЗ «Лотос» в Астраханской области признана эффективной

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Работа особой экономической зоны «Лотос» в Астраханской области признана эффективной. Минэкономразвития проводит оценку ежегодно, правила утверждены правительством России.
Работа ОЭЗ «Лотос» в Астраханской области признана эффективной
  • Gettyimages.ru
  • © Hal Bergman

Об этом сообщает «Агентство Бизнес Новостей».

«Лидеров эффективности среди ОЭЗ за 2022 год отличает выстроенная и проверенная временем система сопровождения инвесторов на протяжении всего «жизненного цикла» инвестиционного проекта, предполагающая, помимо льгот по обязательным платежам и аренде государственного имущества, информационную, административную и инфраструктурную поддержку бизнеса», — заявил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

В состав астраханской ОЭЗ входит 14 резидентов.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что первые предприятия на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) в Удмуртии могут появиться в конце 2024 года.

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