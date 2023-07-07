Работа ОЭЗ «Лотос» в Астраханской области признана эффективной

Работа особой экономической зоны «Лотос» в Астраханской области признана эффективной. Минэкономразвития проводит оценку ежегодно, правила утверждены правительством России.

Об этом сообщает «Агентство Бизнес Новостей».

«Лидеров эффективности среди ОЭЗ за 2022 год отличает выстроенная и проверенная временем система сопровождения инвесторов на протяжении всего «жизненного цикла» инвестиционного проекта, предполагающая, помимо льгот по обязательным платежам и аренде государственного имущества, информационную, административную и инфраструктурную поддержку бизнеса», — заявил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

В состав астраханской ОЭЗ входит 14 резидентов.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что первые предприятия на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) в Удмуртии могут появиться в конце 2024 года.