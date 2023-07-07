В Нижегородской области 14 человек получили менингококковую инфекцию с начала года
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Об этом сообщает pravda-nn.ru.
Все случаи инфицирования в этом году не были связаны между собой.
За аналогичный период 2022 года было зарегистрировано три таких случая.
6 июля стало известно, что в Екатеринбурге скончались два сотрудника склада OZON с менингококковой инфекцией.
Ранее бывший главный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с газетой «Взгляд» заявил, что менингококковая инфекция давно известна. По его словам, она давала о себе знать, как правило, осенью.