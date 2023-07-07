В Нижегородской области 14 человек получили менингококковую инфекцию с начала года

В Нижегородской области 14 человек заразились менингококковой инфекцией с начала 2023 года, заявила замглавы регионального управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова на онлайн-конференции.

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Все случаи инфицирования в этом году не были связаны между собой.

За аналогичный период 2022 года было зарегистрировано три таких случая.

6 июля стало известно, что в Екатеринбурге скончались два сотрудника склада OZON с менингококковой инфекцией.

Ранее бывший главный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с газетой «Взгляд» заявил, что менингококковая инфекция давно известна. По его словам, она давала о себе знать, как правило, осенью.