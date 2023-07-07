Врач Савельева посоветовала метеозависимым поддерживать здоровый образ жизни

Старший врач-терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Олеся Савельева заявила, что метеозависимым людям важно правильно питаться и избегать стресса.

«Метеозависимым следует поддерживать здоровый образ жизни, включая регулярные посильные физические упражнения, правильное питание и достаточный отдых. Нужно избегать факторов, которые могут усугубить симптомы метеочувствительности, таких как стресс, недостаток сна и неправильное питание», — сказала она в беседе с РИАМО.

По её словам, также важно соблюдать питьевой режим.

Кроме того, Савельева посоветовала поддерживать оптимальный уровень влажности в помещении, носить удобную одежду.

Ранее, как сообщало интернет-издание argumenti.ru, в Роспотребнадзоре призвали россиян купаться только в официально разрешённых местах.