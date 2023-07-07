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Врач Савельева посоветовала метеозависимым поддерживать здоровый образ жизни

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Старший врач-терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Олеся Савельева заявила, что метеозависимым людям важно правильно питаться и избегать стресса.
Врач Савельева посоветовала метеозависимым поддерживать здоровый образ жизни
  • Gettyimages.ru
  • © Ildar Abulkhanov

«Метеозависимым следует поддерживать здоровый образ жизни, включая регулярные посильные физические упражнения, правильное питание и достаточный отдых. Нужно избегать факторов, которые могут усугубить симптомы метеочувствительности, таких как стресс, недостаток сна и неправильное питание», — сказала она в беседе с РИАМО.

По её словам, также важно соблюдать питьевой режим.

Кроме того, Савельева посоветовала поддерживать оптимальный уровень влажности в помещении, носить удобную одежду.

Ранее, как сообщало интернет-издание argumenti.ru, в Роспотребнадзоре призвали россиян купаться только в официально разрешённых местах.

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