Узнать больше

Нарколог Холдин назвал недопустимым употребление алкоголя во время отдыха у воды

Короткая ссылка
Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин заявил, что алкогольные напитки несовместимы с отдыхом у воды.
Нарколог Холдин назвал недопустимым употребление алкоголя во время отдыха у воды
  • Gettyimages.ru
  • © Tobias Titz

«В состоянии алкогольного опьянения человек неадекватно оценивает свои силы. Во время плавания все рефлексы притупляются, чувство страха за собственное здоровье и жизнь пропадает», — цитирует эксперта издание «Вести Подмосковья».

Кроме того, во время купания в состоянии алкогольного опьянения возможен большой перепад температур, что способствует резкому сужению сосудов головного мозга, сердца и всей кровеносной системы.

Ранее, как сообщало интернет-издание argumenti.ru, в Роспотребнадзоре призвали россиян купаться только в официально разрешённых местах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить