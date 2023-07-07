Нарколог Холдин назвал недопустимым употребление алкоголя во время отдыха у воды

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин заявил, что алкогольные напитки несовместимы с отдыхом у воды.

«В состоянии алкогольного опьянения человек неадекватно оценивает свои силы. Во время плавания все рефлексы притупляются, чувство страха за собственное здоровье и жизнь пропадает», — цитирует эксперта издание «Вести Подмосковья».

Кроме того, во время купания в состоянии алкогольного опьянения возможен большой перепад температур, что способствует резкому сужению сосудов головного мозга, сердца и всей кровеносной системы.

Ранее, как сообщало интернет-издание argumenti.ru, в Роспотребнадзоре призвали россиян купаться только в официально разрешённых местах.