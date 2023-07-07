В Конфедерации труда заявили, что творческих работников не нанимают на бессрочных основаниях

Вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин заявил, что работников творческой сферы не нанимают на бессрочных основаниях с восьмичасовым рабочим днём, поскольку их профессия зависит от производства контента.

«Обыкновенно мы говорим про списки людей, которые работают в опасных условиях. Для этой категории предусмотрен, например, более ранний выход на пенсию. Аналогичная история с творческими профессиями, здесь есть две подтемы. Одна из них связана как раз с правом для некоторых категорий на более ранние сроки выхода на пенсию. И вторая — это, конечно, история, связанная со срочными трудовыми договорами», — сказал эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Он отметил, что в соответствии с Кодексом о труде есть категории работников, кто может быть переведён на срочные контракты, «и как раз творческие профессии к этой группе относятся».

По его словам, есть фильм — есть контракт, нет фильма — нет контракта, то есть не может быть историй, когда человека нанимают бессрочно.

Ранее карьерный консультант Ильгиз Валинуров в беседе с Общественной службой новостей сказал, что когда сотрудник выходит, например, в свой выходной, то об этом должен издаваться приказ, и это время дополнительно оплачивается.