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В Конфедерации труда заявили, что творческих работников не нанимают на бессрочных основаниях

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Вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин заявил, что работников творческой сферы не нанимают на бессрочных основаниях с восьмичасовым рабочим днём, поскольку их профессия зависит от производства контента.
В Конфедерации труда заявили, что творческих работников не нанимают на бессрочных основаниях
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

«Обыкновенно мы говорим про списки людей, которые работают в опасных условиях. Для этой категории предусмотрен, например, более ранний выход на пенсию. Аналогичная история с творческими профессиями, здесь есть две подтемы. Одна из них связана как раз с правом для некоторых категорий на более ранние сроки выхода на пенсию. И вторая — это, конечно, история, связанная со срочными трудовыми договорами», — сказал эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Он отметил, что в соответствии с Кодексом о труде есть категории работников, кто может быть переведён на срочные контракты, «и как раз творческие профессии к этой группе относятся».

По его словам, есть фильм — есть контракт, нет фильма — нет контракта, то есть не может быть историй, когда человека нанимают бессрочно.

Ранее карьерный консультант Ильгиз Валинуров в беседе с Общественной службой новостей сказал, что когда сотрудник выходит, например, в свой выходной, то об этом должен издаваться приказ, и это время дополнительно оплачивается.

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