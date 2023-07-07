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В каждом регионе России откроют отделения общества изобретателей и рационализаторов

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Отделения Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) до конца 2024 года появятся в каждом регионе России.
В каждом регионе России откроют отделения общества изобретателей и рационализаторов
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба кабмина в своём Telegram-канале.

«До конца следующего года отделения Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов должны появиться в каждом регионе России», — говорится в сообщении правительства.

Соответствующее решение было принято на заседании попечительского совета общества, которое прошло в координационном центре правительства России.

В настоящий момент отделения ВОИР представлены в 67 регионах, их членами являются свыше 100 тыс. изобретателей и рационализаторов.

Ранее НСН писала, что проект врачей из Москвы попал в топ-10 лучших изобретений в сфере медицины по версии Роспатента.

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