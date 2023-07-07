В лагерях Татарстана идут проверки на фоне сообщений об отравлениях детей в регионах страны

В детских лагерях Татарстана проходят проверки из-за массовых отравлений детей в лагерях отдыха, которые фиксируются по России.

В республике в текущем году случаи отравления детей в лагерях не зафиксированы, а контроль за питанием в них проводится в соответствии с законодательством России, прокомментировали для «Бизнес Online» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике.

Всего специалисты Роспотребнадзора в июне выезжали в лагеря 124 раза. Сотрудники ведомства брали пробы блюд, проверяли оборудование, инвентарь, руки и спецодежду персонала пищеблоков. Всего было взято около 5,6 тыс. различных проб.

Ранее терапевт, врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин объяснил в беседе с телеканалом «360», что дети тяжелее взрослых переносят отравление, поскольку в детском организме быстрее происходит обезвоживание.