Вассерман сообщил о выписке из больницы после планового обследования

Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман заявил о своей выписке из больницы после планового обследования.

«Самочувствие нормальное, документ на выписку как раз принесли. Всё идёт по плану», — цитирует его ТАСС.

Ранее Вассерман в беседе с RT рассказал о состоянии своего здоровья и о том, что находится в больнице.