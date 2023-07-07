Вассерман сообщил о выписке из больницы после планового обследования
Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман заявил о своей выписке из больницы после планового обследования.
- globallookpress.com
- © Komsomolskaya Pravda
«Самочувствие нормальное, документ на выписку как раз принесли. Всё идёт по плану», — цитирует его ТАСС.
Ранее Вассерман в беседе с RT рассказал о состоянии своего здоровья и о том, что находится в больнице.
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