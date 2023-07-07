В российских летних лагерях в июне отдохнули более 100 тысяч детей из Татарстана
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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу Минмолодёжи региона.
«Ребёнок в лагере должен не просто отдыхать, но и разносторонне развиваться. Поэтому в смену включены как спортивные соревнования, так и творческие мастер-классы, тематические встречи и мероприятия, экскурсии и игры на свежем воздухе», — добавил министр по делам молодёжи Татарстана Ринат Садыков.
Также, по сообщению ГТРК «Татарстан», на данный момент около 22 тыс. детей отдыхают в 180 лагерях республики.
Ранее сообщалось, что число пострадавших от норовируса в лагере «Белые горы» в Приамурье возросло до 115.