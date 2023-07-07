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Песков заявил, что Россия никогда не закрывала дверь по переговорам на Украине

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Российская сторона никогда не закрывала дверь по переговорам на Украине, но пока перспектив для этого нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил, что Россия никогда не закрывала дверь по переговорам на Украине
  • РИА Новости

«Российская сторона никогда не закрывала дверь перед переговорным процессом, но пока никаких перспектив для этого переговорного процесса мы не усматриваем», — сказал он.

По словам Пескова, политико-дипломатическое урегулирование на Украине недоступно из-за позиции Киева и ярко выраженной несклонности к такому процессу со стороны США.

Также он заявил, что российская сторона планирует следить за итогами переговоров президента Украины Владимира Зеленского и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

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