Роспотребнадзор устанавливает причины отравления детей алкоголем в Свердловской области

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области занимается выявлением причин отравления детей алкоголем в посёлке Пильная Первоуральска.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

«Управлением организован комплекс мероприятий, направленных на установление причин произошедшего. Проводится уточнение перечня продукции, послужившей причиной отравления, с целью отбора проб для проведения лабораторных исследований», — отметили в Роспотребнадзоре.

Ранее стало известно, что десять подростков были доставлены в педиатрическое отделение Детской городской больницы Первоуральска в Свердловской области из-за употребления алкоголя.