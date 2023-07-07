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Роспотребнадзор устанавливает причины отравления детей алкоголем в Свердловской области

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Управление Роспотребнадзора по Свердловской области занимается выявлением причин отравления детей алкоголем в посёлке Пильная Первоуральска.
Роспотребнадзор устанавливает причины отравления детей алкоголем в Свердловской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

«Управлением организован комплекс мероприятий, направленных на установление причин произошедшего. Проводится уточнение перечня продукции, послужившей причиной отравления, с целью отбора проб для проведения лабораторных исследований», — отметили в Роспотребнадзоре.

Ранее стало известно, что десять подростков были доставлены в педиатрическое отделение Детской городской больницы Первоуральска в Свердловской области из-за употребления алкоголя.

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