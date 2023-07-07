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В Тюмени к 1 сентября откроют самую большую школу

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В микрорайоне Тура Тюмени к 1 сентября откроется самая большая школа в городе.
В Тюмени к 1 сентября откроют самую большую школу
  • РИА Новости

Об этом сообщает nashgorod.ru.

Отмечается, что в новой школе смогут учиться 1,5 тыс. детей. В реализацию проекта вложено более 2 млрд рублей.

Также, как передаёт «Ямал 1», в Салехарде анонсировали конкурс на капитальный ремонт Детской школы искусств имени Е.В. Образцовой. Максимальная цена тендера составляет 516 млн рублей.

Ранее сообщалось, что заместитель министра обороны России Тимур Иванов проверил строительство специальных объектов в населённом пункте Шиханы Саратовской области.

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