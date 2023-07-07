В Новосибирске возбудили уголовное дело после гибели 15-летнего ребёнка в больнице
- РИА Новости
Об этом сообщает Сиб.фм со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В начале июня этого года после нескольких недель лечения в одной из больниц Новосибирска погиб ребёнок. Следователи провели проверку документации и осмотр места инцидента. Сейчас продолжается изучение всех обстоятельств.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
Отмечается, что Бастрыкин также следит за продвижением дела.
Ранее глава СК России взял на контроль дело о смерти девятилетнего мальчика, который погиб в результате падения на него футбольных ворот в Ефремове Тульской области.