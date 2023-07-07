В Новосибирске возбудили уголовное дело после гибели 15-летнего ребёнка в больнице

Органы Следственного комитета России по Новосибирской области возбудили уголовное дело после гибели 15-летнего подростка в больнице. Глава СК Александр Бастрыкин взял под контроль ход расследования.

Об этом сообщает Сиб.фм со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В начале июня этого года после нескольких недель лечения в одной из больниц Новосибирска погиб ребёнок. Следователи провели проверку документации и осмотр места инцидента. Сейчас продолжается изучение всех обстоятельств.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Отмечается, что Бастрыкин также следит за продвижением дела.

Ранее глава СК России взял на контроль дело о смерти девятилетнего мальчика, который погиб в результате падения на него футбольных ворот в Ефремове Тульской области.