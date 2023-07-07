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Сочи стал самым популярным городом для семейного отдыха в России в июле

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Российский сервис бронирования Tvill.ru опубликовал рейтинг самых популярных направлений внутри страны для семейного отдыха.
Сочи стал самым популярным городом для семейного отдыха в России в июле
  • РИА Новости
  • © Екатерина Лызлова

Об этом сообщает сайт «Кубань 24».

Первое место в рейтинге занял Сочи — 21% всех семейных бронирований пришёлся именно на этот город.

На втором и третьем месте Анапа (12%) и Геленджик (7%).

Также в рейтинг вошли Санкт-Петербург, Ейск и Феодосия.

Ранее Общественная служба новостей сообщила, что в последние годы среди россиян изменился туристический тренд — всё больше людей отдают предпочтение отдыху внутри своей страны, нежели за границей.

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