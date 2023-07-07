Сочи стал самым популярным городом для семейного отдыха в России в июле
- РИА Новости
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Об этом сообщает сайт «Кубань 24».
Первое место в рейтинге занял Сочи — 21% всех семейных бронирований пришёлся именно на этот город.
На втором и третьем месте Анапа (12%) и Геленджик (7%).
Также в рейтинг вошли Санкт-Петербург, Ейск и Феодосия.
Ранее Общественная служба новостей сообщила, что в последние годы среди россиян изменился туристический тренд — всё больше людей отдают предпочтение отдыху внутри своей страны, нежели за границей.