Собянин рассказал о завершении строительства детского сада в Ховрине
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Об этом информирует НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.
Дошкольное учреждение сможет принять 200 воспитанников.
Мэр также рассказал о завершении строительства школы на 1100 учеников и двух детсадов на Волоколамском шоссе. Помимо этого, готовится к вводу дошкольное учреждение со спортивно-оздоровительным уклоном.
Собянин отметил, что в СВАО и СЗАО появятся ещё два детских сада и школа в составе двух новых ЖК.
Ранее издание «Вести Подмосковья» писало, что в Ступине проведут работы по капитальному ремонту Дворца культуры.