Собянин рассказал о завершении строительства детского сада в Ховрине

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении строительства детского сада на улице Левобережной в Ховрине.

Об этом информирует НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Дошкольное учреждение сможет принять 200 воспитанников.

Мэр также рассказал о завершении строительства школы на 1100 учеников и двух детсадов на Волоколамском шоссе. Помимо этого, готовится к вводу дошкольное учреждение со спортивно-оздоровительным уклоном.

Собянин отметил, что в СВАО и СЗАО появятся ещё два детских сада и школа в составе двух новых ЖК.

Ранее издание «Вести Подмосковья» писало, что в Ступине проведут работы по капитальному ремонту Дворца культуры.