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В Иркутской области волонтёры очистят берега Байкала

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В рамках акции волонтёры Приволжской железной дороги очистят берега Байкала.
В Иркутской области волонтёры очистят берега Байкала
  • Gettyimages.ru
  • © Ralph White

Об этом сообщает «Агентство Бизнес Новостей» со ссылкой на пресс-службу Приволжской железной дороги.

В акции «Чистые берега Байкала» примут участие более 200 человек из Астраханской, Волгоградской и Саратовской областей.

Участники акции очистят прибрежный участок Кругобайкальской железной дороги и территорию в Слюдянском районе.

Ранее, как сообщало издание «Вести Подмосковья», в рамках программы «100 прудов и озёр» в Подмосковье очистили 14 водоёмов.

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