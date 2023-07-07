В Иркутской области волонтёры очистят берега Байкала

В рамках акции волонтёры Приволжской железной дороги очистят берега Байкала.

Об этом сообщает «Агентство Бизнес Новостей» со ссылкой на пресс-службу Приволжской железной дороги.

В акции «Чистые берега Байкала» примут участие более 200 человек из Астраханской, Волгоградской и Саратовской областей.

Участники акции очистят прибрежный участок Кругобайкальской железной дороги и территорию в Слюдянском районе.

Ранее, как сообщало издание «Вести Подмосковья», в рамках программы «100 прудов и озёр» в Подмосковье очистили 14 водоёмов.