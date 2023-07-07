Жителей Тюмени предупредили о рисках аномальной жары

Департамент здравоохранения региона порекомендовал жителям Тюмени оставаться дома во время аномальной жары с 10 по 13 июля.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу местного Депздрава.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в области поднимется до +40 °C.

«На солнце находитесь в безопасные часы: утром до 11:00, вечером с 16:00», — посоветовали в ведомстве.

Также эксперты порекомендовали не оставлять детей и животных в закрытых припаркованных машинах, не заниматься физической активностью под палящим солнцем.

Вместе с тем, по сообщению mkset.ru со ссылкой на главу ГИБДД Башкирии Владимира Севастьянова, в регионе ограничили движение грузовых автомобилей из-за жаркой погоды.

Ограничение действует с 10:00 до 22:00. Синоптики заявили, что температура воздуха в ближайшие дни может превысить +32 °C.

Ранее стало известно, что в Свердловской области объявили штормовое предупреждение на 7 июля из-за лесных пожаров.