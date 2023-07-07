В Хабаровском крае 23 образовательных центра «Точка роста» откроются к сентябрю

В различных муниципалитетах Хабаровского края планируется открытие 23 образовательных центров «Точка роста». На эти цели выделили 50 млн рублей.

Об этом пишет transsibinfo.com со ссылкой на данные Министерства образования и науки региона.

Там уточнили, что основной акцент в новых центрах сделают на естественные науки и технологии. Для этого уже приобрели необходимое оборудование: микроскопы, лабораторные комплексы, наборы для робототехники и компьютеры.

В рамках нацпроекта «Образование» уже созданы 114 подобных центров, которые охватывают более 17 тыс. школьников.

Ранее, по сообщениям RIA56, в школах Оренбургской области 22,6 тыс. выпускников посетили последние звонки для учащихся девятых классов.