В Хабаровском крае 23 образовательных центра «Точка роста» откроются к сентябрю
- © Пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края
Об этом пишет transsibinfo.com со ссылкой на данные Министерства образования и науки региона.
Там уточнили, что основной акцент в новых центрах сделают на естественные науки и технологии. Для этого уже приобрели необходимое оборудование: микроскопы, лабораторные комплексы, наборы для робототехники и компьютеры.
В рамках нацпроекта «Образование» уже созданы 114 подобных центров, которые охватывают более 17 тыс. школьников.
Ранее, по сообщениям RIA56, в школах Оренбургской области 22,6 тыс. выпускников посетили последние звонки для учащихся девятых классов.