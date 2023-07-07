В петербургском метро запустили посвящённый Нижегородской области поезд
- РИА Новости
Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на комитет по транспорту.
На вагонах изображены шесть главных туристических мест Нижнего Новгорода, Болдино, Городца, Семёнова, Дивеево и Арзамаса.
Поезд запустили в рамках одного из направлений сотрудничества между Петербургом, Москвой и Нижним Новгородом по развитию туристического маршрута «Три столицы: от рассвета до заката».
Внешний облик поезда разработала студия дизайна Артемия Лебедева.
Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что в московском метро запустили тематический поезд, посвящённый творчеству Московского художественного театра имени А.П. Чехова.