В петербургском метро запустили посвящённый Нижегородской области поезд

В петербургском метро запустили тематический поезд «Нижний Новгород: 100% настоящая Россия», посвящённый Нижегородской области. Состав будет курсировать до января 2024 года.

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на комитет по транспорту.

На вагонах изображены шесть главных туристических мест Нижнего Новгорода, Болдино, Городца, Семёнова, Дивеево и Арзамаса.

Поезд запустили в рамках одного из направлений сотрудничества между Петербургом, Москвой и Нижним Новгородом по развитию туристического маршрута «Три столицы: от рассвета до заката».

Внешний облик поезда разработала студия дизайна Артемия Лебедева.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что в московском метро запустили тематический поезд, посвящённый творчеству Московского художественного театра имени А.П. Чехова.