Хирург Неймарк посоветовал при первых признаках ожирения у детей принимать меры
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«Основная причина развития избыточного веса в детском возрасте — отсутствие адекватного режима питания и употребление пищи с повышенным содержанием жиров и углеводов», — сообщил врач в интервью «Газете.Ru».
Он также отметил, что неправильное пищевое поведение усваивается с младшего возраста, в основном из-за доступной вредной, высокоуглеводной пищи и сладких напитков.
Неймарк подчеркнул, что более чем в 90% случаев дети с диагнозом «ожирение» переносят болезнь во взрослую жизнь. Это влечёт развитие серьёзных заболеваний впоследствии.
Он посоветовал родителям обратиться к специалистам в том случае, если они заметили у ребёнка быстрый набор веса.
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