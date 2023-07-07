Хирург Неймарк посоветовал при первых признаках ожирения у детей принимать меры

Бариатрический хирург Александр Неймарк перечислил основные факторы, влияющие на развитие ожирения в детском возрасте. В их числе неправильное питание и недостаток физической активности.

«Основная причина развития избыточного веса в детском возрасте — отсутствие адекватного режима питания и употребление пищи с повышенным содержанием жиров и углеводов», — сообщил врач в интервью «Газете.Ru».

Он также отметил, что неправильное пищевое поведение усваивается с младшего возраста, в основном из-за доступной вредной, высокоуглеводной пищи и сладких напитков.

Неймарк подчеркнул, что более чем в 90% случаев дети с диагнозом «ожирение» переносят болезнь во взрослую жизнь. Это влечёт развитие серьёзных заболеваний впоследствии.

Он посоветовал родителям обратиться к специалистам в том случае, если они заметили у ребёнка быстрый набор веса.

Ранее семейный психолог Елена Гусева в беседе с РИАМО рассказала, как родителям организовать отдых ребёнка в летние месяцы.